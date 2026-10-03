Afyonkarahisar Emirdağ'da oto elektrik dükkanı yangınında bakımdaki araç kurtarıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesindeki sanayi sitesinde bulunan bir oto elektrik dükkanında, sobaya dökülen yanıcı maddenin parlaması sonucu yangın çıktı. Dükkan çalışanları ve çevredekiler, içeride bulunan aracı geriye doğru iterek yanmaktan son anda kurtardı.

Olay, Emirdağ Sanayi Sitesi'ndeki bir oto elektrik dükkanında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iş yerinde ısınmak amacıyla yakılan sobaya dökülen yanıcı maddenin birden parlaması üzerine dükkanı kısa sürede alevler ve yoğun duman kapladı.

O sırada bakımda olan ve alevlerin hemen yanında kalan otomobilin tutuşma tehlikesini fark eden iş yeri çalışanları ile komşu esnaf adeta zamanla yarıştı. Alevlerin araca sıçramasını önlemek isteyen vatandaşlar, aracı el birliğiyle geriye doğru iterek dükkan dışına çıkardı. Esnafın hızlı müdahalesi sayesinde yangının araca sıçramasının önüne geçildi.

Yaşanan korku dolu anlar ise bir başka esnaf tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı