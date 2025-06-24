Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 24 Yaralı

Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 24 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir otobüs, tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı. Kazada yaralılar hastanelere kaldırılırken, otobüsteki diğer yolcular başka bir otobüsle yola devam etti.

Afyonkarahisar'da otobüs, tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde yaşanan trafik kazasında içerisinde 36 yolcunun bulunduğu Metro turizme ait Mercedes marka yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki tıra arkadan çarptı. Kazaya iki farklı otomobilde karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan ve isimleri henüz tespit edilemeyen 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular ise firmanın bölgeye gönderdiği bir başka otobüslerin nakledilerek yollarına devam etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz

111 yıllık kulübe şok! Armaya haciz
Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor

Muharrem İnce, CHP'ye katılıyor! İşte program
Arda Güler'den Ancelotti'yi kızdıracak sözler

Arda'dan Ancelotti'yi kızdıracak sözler
Dünyanın en zengin ülkelerinden biri de vuruldu! İşte saldırı anı

Dünyanın en zengin ülkelerinden biri böyle vuruldu
Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız

Fenerbahçe'ye 111 milyon euroluk yıldız
Bomba iddia! Netanyahu'nın savaşı bitirme talebine İran'ın yanıtı 'Henüz zamanı değil' oldu

Netanyahu, 'savaşı bitirmek istedi', Tahran'dan yanıt gecikmedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı programda gelen telefon sonrası salondan ayrıldı

Erdoğan'dan dikkat çeken hareket! Telefon gelince salondan ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.