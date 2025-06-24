Afyonkarahisar'da Zincirleme Trafik Kazası: 24 Yaralı

Afyonkarahisar'da otobüs, tır ve iki otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 24 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah erken saatlerde yaşanan trafik kazasında içerisinde 36 yolcunun bulunduğu Metro turizme ait Mercedes marka yolcu otobüsü sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önündeki tıra arkadan çarptı. Kazaya iki farklı otomobilde karıştı. Kazada ilk belirlemelere göre araçlarda bulunan ve isimleri henüz tespit edilemeyen 24 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası ihbarı üzerine bölgeye gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kaza sonrası otobüste bulunan diğer yolcular ise firmanın bölgeye gönderdiği bir başka otobüslerin nakledilerek yollarına devam etti.

Polis ve jandarma ekiplerinin bölgedeki incelemeleri sürüyor. - AFYONKARAHİSAR