Afyonkarahisar'da Yangın: 20 Bin Metrekare Alan Kül Oldu

Afyonkarahisar'da Yangın: 20 Bin Metrekare Alan Kül Oldu
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan yangında, 20 bin metrekarelik alan kül oldu. Yangının sebebinin yapılacak incelemelerle belirleneceği bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde çıkan yangında 20 bin metrekarelik alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Sinanpaşa ilçesine bağlı Yörükmezarı mevkiinde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede yayılan alevler, yaklaşık 20 bin metrekarelik alanı etkisi altına aldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü bölgede 20 bin metrekarelik alan zarar gördü.

Yetkililer, yangının sebebinin yapılacak incelemeler sonucu belirleneceğini ifade ettiler. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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