Polisten 4 farklı adrese uyuşturucu baskını

Afyonkarahisar'da düzenlenen baskınlarda 4 farklı adreste uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Operasyon sonucunda 4 kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından kent merkezinde 4 farklı adrese düzenlenen baskınlarda uyuşturucu maddelerle ruhsatsız silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kent merkezindeki bir mahallede sokak satıcıları diye adlandırılan torbacılara yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan 4 farklı adreste yapılan aramalarda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde, 4,04 gram uyuşturucu madde, 51 adet uyuşturucu hap, ruhsatsız av tüfeği ile tabanca ele geçirildi. Olayın ardından E.U., E.G., F.K. ve O.K. isimli şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
