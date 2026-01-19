Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Y.E.K. isimli bir kişi tutuklandı. Operasyon sırasında bir adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan Y.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR
