Uyuşturucu operasyonunda bir kişi tutuklandı

Güncelleme:
Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı olarak bilinen uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Y.E.K. isimli bir kişi tutuklandı. Operasyon sırasında bir adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda bir kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre operasyon kent merkezinde gerçekleştirildi. Torbacı diye adlandırılan sokak satıcılarına yönelik yapılan operasyonda 1 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu madde ile yakalanan Y.E.K., isimli şahıs gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
