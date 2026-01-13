Haberler

Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonu

Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, 4 milyon 326 bin 400 içimlik uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 3 kişi tutuklandı. Aracında yapılan aramada 33,80 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da polis ekiplerince yapılan operasyonda 4 milyon 326 bin 400 içimlik üretilebilen uyuşturucu hammaddesi ile yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı takibe alıp, bir süre aracı izleyerek ardından otomobili girdiği köy yolunda durdurdu.

Durdurulan araçta arama yapan ekipler 33,80 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirdi. Ele geçirilen hammaddenin 4 milyon 326 bin 400 içimlik uyuşturucu üretilebilen nitelikte olduğu belirlendi. Olayın ardından araçta bulunan ve gözaltına alınan A.K., B.K., ve S.A. isimli şahıslar işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Derbi üzerinden MEXC kampanyası! Fenomenler yasağa aldırmıyor, bu linklere tıklayan pişman olabilir

Derbi üzerinden yaptıklarına bakın! Bu linklere tıklayan pişman olur
Bu köyde kışın sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var

Bu köyde sadece muhtar yaşıyor! Tek nedeni var
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama
Ev arkadaşının 'Pavyon' iddiası genç kadını küplere bindirdi

Ev arkadaşının "Pavyon" iddiası genç kadını küplere bindirdi
Volkan Demirel, 'Sen mi Ederson mu?' sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı

"Sen mi Ederson mu?" sorusunu hiç düşünmeden yanıtladı
Tedesco'dan geleceği hakkında açıklama: Gideceği ülkeyi söyledi

Fener'den ayrılınca gideceği ülkeyi söyledi