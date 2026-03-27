Polisin torbacı operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu satıcılarına yönelik baskınlarda 61 bin 200 TL para ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. İki şahıs tutuklanırken, diğerleri hakkında işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından torbacı diye adlandırılan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 kişi tutuklanırken, operasyonda ayrıca uyuşturucu maddeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 200 TL para ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde operasyon yapıldı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda hassas terazi, 6,78 gram uyuşturucu, 12 adet peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 61 bin 200 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan O.A., İ.C.G. ve S.K. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, Ş.S ve Ö.T. isimli şahıslar ise sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
