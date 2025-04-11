Afyonkarahisar'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri yaptığı operasyonda 13 adet uyuşturucu madde ele geçirirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri uyuşturucu madde ile mücadelesini sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler yaptığı operasyonda 13 adet uyuşturucu madde ele geçirdi. Konu ile ilgili olarak gözaltına alınan H.D. ve M.K. isimli şahıslar 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR