Afyonkarahisar'da Usulsüz Avlanan Avcılara İdari İşlem
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yapılırken, birçok av tüfeğine de el konuldu.
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri, av koruma kontrolleri çerçevesinde Jandarma Komutanlığı ekipleri ile birlikte yaptıkları denetimde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yaptı.
Afyonkarahisar Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ve jandarma ekipleri ile birlikte Seydiler Barajı mevkiinde 5 avcıyı denetledi. Denetimde usulsüz avlanan 4 avcıya idari işlem yapıldığı belirtilirken, takozsuz 3 adet av tüfeğine de el konuldu. Ayrıca ruhsatsız 1 adet çift kırma av tüfeği İscehisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim dildi. - AFYONKARAHİSAR