Afyonkarahisar'da Üniversite Öğrencilerine KADES Tanıtımı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince üniversite öğrencilerine Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Afyonkarahisar Bacım Sultan KYK Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde KADES her yönüyle anlatıldı. Ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılan çalışmalar da detaylı bir şekilde anlatıldı. Programın sonuna ise öğrencilerin merak ettikleri sorunların cevaplarını konunun uzmanlarından alma şansı yakaladı. - AFYONKARAHİSAR