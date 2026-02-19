Haberler

Şuhut'ta umuma açık yerlere yönelik asayiş denetimi

Şuhut'ta umuma açık yerlere yönelik asayiş denetimi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da yapılan asayiş uygulamasında, 15 umuma açık iş yeri denetlendi ve 340 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Sigara içme kurallarına uymayan iş yerlerine cezai işlem uygulandı. Güvenlik çalışmalarının süreceği bildirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde, ilçe genelinde umuma açık iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yapılan uygulamada; kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kafe ve benzeri umuma açık iş yerleri denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimde 15 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, toplam 340 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Ekipler tarafından iş yerlerinin ruhsat durumları, genel güvenlik kurallarına uygunlukları ve kimlik kontrolleri titizlikle incelendi.

Ayrıca kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri ve şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı

Dünya şokta! Prens Andrew gözaltına alındı
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Sarıyer-Amedspor maçı öncesi herkes aynı işareti yaptı

Bu görüntü bugün çekildi!
Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın

Bu gençler çıldırmış olmalı! Zayıflamak için yaptıklarına bakın
Başrolde yine kaymakam var! Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi

Bir skandal unutulmadan diğeri patlak verdi
Tokat atma yarışmasına girdiler! Biri bayıldı

Videoyu izlemeniz lazım! Biri diğerini bayılttı
Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı

Hayvanlarını damadına emanet etti; bir daha haber alınamadı
Icardi'nin kardeşinden Wanda Nara'ya sürpriz ziyaret

Galatasaray taraftarını endişelendiren ziyaret