Şuhut'ta umuma açık yerlere yönelik asayiş denetimi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ile Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin iş birliğinde, ilçe genelinde umuma açık iş yerlerine yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

İlçede huzur ve güven ortamının korunması amacıyla yapılan uygulamada; kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kafe ve benzeri umuma açık iş yerleri denetlendi.

Gerçekleştirilen denetimde 15 umuma açık iş yeri kontrol edilirken, toplam 340 şahsın kimlik sorgulaması yapıldı. Ekipler tarafından iş yerlerinin ruhsat durumları, genel güvenlik kurallarına uygunlukları ve kimlik kontrolleri titizlikle incelendi.

Ayrıca kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik yapılan kontrollerde, kurallara uymadığı tespit edilen iş yerleri ve şahıslar hakkında cezai işlem uygulandı.

Vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçun önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı