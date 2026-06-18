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Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı

Trenin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı
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Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte duraksayan otomobile tren çarptı. Kazada sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da hemzemin geçitte duraksayan otomobile trenin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Kaza, kent merkezi Eşrefpaşa mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ş., yönetimindeki 06 EUC 688 plakalı otomobil hemzimin geçitten geçtiği esnada belirlenemeyen bir nedenden ötürü duraksadı. Bu sırada otomobile makinistliğini H.Ö.'nin yaptığı tren çarptı. Kazada sürücü yaralandı. Yaralanan şahıs kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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