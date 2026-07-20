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Otomobil traktör römorkuna çarptı: 3 yaralı

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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin traktöre bağlı römorka çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin traktöre bağlı römorka çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Gürden köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ü. (55) idaresindeki 03 L 5045 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.D. (20) yönetimindeki traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü M.Ü. ile traktörde yolcu olarak bulunan N.D. (71) ve N.D. (23) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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