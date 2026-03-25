Otomobilin devrildiği kazada 5 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Karacaören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.B., yönetimindeki 35 AE 719 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada sürücü ile birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı