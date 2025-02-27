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Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Afyonkarahisar'da Trafik Kazası: 3 Yaralı
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Emirdağ ilçesi Tez köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesine bağlı Tez köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü O.K., idaresindeki 03 HD 560 plakalı araç Tez köyü yolunda seyir halinde iken aynı yöndeki sürücüsü C.K.'nin yönetimdeki 06 AK 109 plakalı araca arkadan çarptı. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma bölgede trafik güvenliğini alırken sağlık ekipleri ise yaralanan her iki araç sürücüsü ile 03 HD 560 plakalı araçta yolcu olarak bulunan şahsı Emirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Ekiplerin kaza ilgili soruşturması sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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