Üye Girişi
Haberler
Kartalkaya'daki otel yangını soruşturmasında gözaltı sayısı 14'e çıktı

78 kişiyi hayattan koparan yangınla ilgili soruşturmada yeni gelişme
78 canımıza mezar olan oteldeki 8 ihmal

Şimdi hesap zamanı! İşte 78 canımızı hayattan koparan 8 ihmal
Oyuncu Halit Ergenç ve Dolunay Soysert ifadeye çağrıldı

Ayşe Barım'ın gözaltına alınması sonrası iki ünlü ifadeye çağrıldı
Ticaret durma noktasına gelmişti! Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Türkiye ile Suriye arasındaki yüzde 500'lük vergi krizi çözüldü

Afyonkarahisar'da Trafik Eğitimi Uygulamalı Olarak Verildi

Afyonkarahisar'da Trafik Eğitimi Uygulamalı Olarak Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, trafikte güvenlik farkındalığını artırmak ve cep telefonu kullanımının zararlarını hatırlatmak amacıyla sürücülere Yaşam Tüneli'nde uygulamalı eğitim verdi.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri sürücüleri Yaşam Tüneli'ne alarak uygulamalı trafik eğitimi verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'nden gerçekleştirilen etkinlik ile ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak, seyir halinde cep telefonu kullanma durumunda meydana gelebilecek sonuçları hatırlatmak ve vatandaşlarımızı bilinçlendirmek amacıyla Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüz önünde bulunan Yaşam Tüneli noktasında gerekli bilgilendirme ve video gösterimi yapılmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

'Bir Zamanlar İstanbul' setinde talihsiz kaza!
img

Bir dönem ekranların aranan ismi şimdi evlere temizliğe gidiyor
img

Okul basan veli, bir öğrenciyi boğarak öldürmeye çalıştı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Donald Trump'ın bir sözüyle altın uçuşa geçti

Bir sözüyle altın uçuşa geçti
Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti

Gazeteci Deniz Arman hayatını kaybetti
Usta sanatçı Genco Erkal'ın mezarının içler acısı hali sevenlerini kahretti

Öldü, unutuldu! Usta sanatçının mezarının hali içler acısı
Halil Konakcı, Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti

Ümit Özdağ'ın tutuklanması sonrası yaptığı yorumla tepki çekti
Birbiriyle yakınlaşan gençler bir kadın tarafından uyarılınca ortalık karıştı

Yakınlaşan gençleri uyaran kadının sözleri ortalığı karıştırdı
Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Para havalesi ve faturalarda yeni uygulama devreye girdi

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.