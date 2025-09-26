Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta ölçüde girip bariyerlere çarpan tırda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G., idaresindeki 08 AU 425 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan A.G., T.B. ve A.Ö.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR