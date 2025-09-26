Haberler

Afyonkarahisar'da Tır Kazası: 4 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emirdağ ilçesinde meydana gelen tır kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak orta ölçüde girip bariyerlere çarpan tırda 4 kişi yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Camili köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.G., idaresindeki 08 AU 425 plakalı tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ötürü kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından orta refüje girip bariyerlere çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan A.G., T.B. ve A.Ö.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump görüşmesine ilişkin ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güllü'nün son röportajında vasiyet gibi istek! İşte hayatını oynamasını istediği oyuncu

Son röportajında vasiyet gibi istek: Hayatım film olursa o oynasın
Listede ismi olanlar dikkat! IBAN numaranız yarın değişecek

Listede ismi olanlar dikkat! IBAN numaranız yarın değişecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.