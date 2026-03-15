Kontrolden çıkan ticari taksi orta refüje devrildi

Afyonkarahisar'da yaşanan trafik kazasında kontrolden çıkan ticari taksi orta refüje devrilirken, olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Kaza, Emirdağ Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 10 T 4769 plakalı ticari taksi sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolden çıkarak orta refüje devrildi. Kazada sürücü otomobilin ön camını kırarak kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Şans eseri sürücü kazayı yara almadan atlatırken, otomobil devrildiği yerden yaklaşık yarım saat süren bir çalışma sonrası kaldırıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı