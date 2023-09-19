Afyonkarahisar'da Teyze-Yeğen Kavgası Sokağı Savaş Alanına Çevirdi

Afyonkarahisar'da teyze yeğen arasında sokak ortasında saç saça baş başa başlayan kavgaya erkek taraflar da karışınca sokak adeta savaş alanına döndü. Kavgaya karışan taraflardan avukat olduğu iddia edilen şahsın ise kavgayı unutarak olayı görüntüleyen basın mensuplarının üzerine yürüyüp kimlik sorgulamaya çalışması ise akıllara durgunluk verdi.

Olay, Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.N.M. isimli kadın, teyzesi olduğu öğrenilen H.S. ile sokak ortasında karşılaştı. Taraflar arasında geçtiğimiz günlerde görülen bir davadan C.N.M., lehine beraat kararı çıkınca taraflar bu defa kozlarını sokak ortasında paylaştı. 17 yaşındaki kızının uygunsuz fotoğraflarını C.N.M.'nin sosyal medya hesabından paylaşıp hakaret içeren yorumlar yaptığı iddia eden H.S., genç kadınla sokak ortasında bir birine girdi. Tarafların saç saça baş başa kavgasını araya girmeye çalışanlar önleyerek, polise haber verdi. Kadınların birbirlerine sözlü sataşmalarının sürdüğü anda ise bu defa olay yerine C.N.M.'nin avukat olduğu iddia edilen ve ismi öğrenilemeyen eşi geldi. C.N.M.'nin eşinin geldiğini gören H.S.'nin eşi ve yakınları da bu defa kavgaya dahil olup C.N.M.'nin kocasına saldırdı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu olayda taraflar birbirlerini feci şekilde darp etti.

Darp edilen kadından muhabirlere 'Benim kocam avukat, hepinizi mahkemeye vereceğim' tehdidi

Olaydan kısa süre sonra bölgeye gelen polis ekipleri ise taraflara müdahale edip güçlükle ayırabildi. Ekipler ardından tarafları ifadelerini almak üzere gözaltına aldı.

Öte yandan, sonradan gelip kavgaya dahil olan ve avukat olduğu öne sürülen C.N.M.'nin kocası ise yaşananları bir tarafa bırakıp olayı görüntüleyen ve aralarında kadınların da olduğu basın mensuplarının üzerine yürüyüp kimlik sorgulaması yapmaya kalktı. Olayda C.N.M. de tıpkı kocası gibi basın mensuplarına saldırıp 'Benim kocam avukat hepinizi mahkemeye vereceğim' diyerek, basın mensuplarına küfürler etti.

Gözaltına altına alınan tarafların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR