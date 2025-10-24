Afyonkarahisar'da Tefecilik Operasyonu: 3 Gözaltı

Afyonkarahisar'da tefecilik yaptıkları iddia edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, operasyon kent merkezinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Ekipler aldıkları ihbar üzerine kent merkezindeki 1 iş yeri ve 3 eve baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 90 adet senet, 73 adet doküman, 6 adet çek, 3 adet dijital materyal, 1 adet tabanca ve bin 500'e yakın mermi ele geçirildi. Operasyonda H.Ç., H.Ç. ve O.Ö. isimli 3 kişi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar hakkında adli kontrol kararı uygulandı. - AFYONKARAHİSAR