Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde İki Yaralı

Afyonkarahisar'da Takla Atan Otomobilde İki Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak takla atan otomobilde iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sandıklı ilçesi Kırkpınar Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi belirlenemeyen 34 HRC 406 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü kontrolden çıkarak takla attı. Tarım arazisine girerek duran otomobilde O.G. ve İ.G., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından soruşturma başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İmamoğlu ile tutuklanan Buğra Gökce cezaevinde evleniyor

İmamoğlu ile tutuklanan isim cezaevinde evleniyor
Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor

Bu nasıl anne? Etkileşim uğruna çocuğuna yaptıklarına tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı! Bakın ilk sözü ne oldu

Beynine pıhtı atınca Danca konuşan adam Türkçe'yi hatırladı
Yeşilçam oyuncusunun ölümünde yeni detay! Görgü tanığı cinayet anını anlattı

Yeşilçam oyuncusunun ölümüne tanık oldu! Cinayet anını tek tek anlattı
Maç biter bitmez telefona sarıldı! Fenerbahçeli Alişan'dan Ergin Ataman'a olay tweet

Ergin Ataman bu tweetleri görmesin
Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış

Casus kamera ile tüm Türkiye'yi izleyip, 55 bin görüntü toplamış
Kariyerinin son maçında hiç istemeyeceği bir şey oldu

Kariyerinin son maçında olanlara kendi de inanamdı
Özel'e hedef gösterdiği Fatih Belediye Başkanı Turan'dan yanıt: Hemen bugün açıklasın

Özel'e hedef gösterdiği Belediye Başkanı'ndan yanıt: Bugün açıklasın
Sesinden rahatsız olduğu üvey oğlunu öldürdüğü 9 yıl sonra ortaya çıktı

9 yıllık sır perdesi aralandı! Katilleri en yakınındakiler çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.