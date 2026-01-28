Haberler

Aynı aileden 4 kişi trafik kazasında yaralandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolündeki otomobil takla attı. Kazada aynı aileden 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, Dinar ilçesine bağlı Çiçektepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.B., yönetimindeki 38 LN 280 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Ardından takla atan otomobilde sürücü ve iki çocuğu yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
