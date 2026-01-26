Haberler

Afyonkarahisar'da öldürülen köpekle ilgili çok yönlü soruşturma

Güncelleme:
Bolvadin ilçesinde bir parkta sokak köpeğine şiddet uygulandı. Olayla ilgili Bolvadin Kaymakamlığı'nın başlattığı inceleme sürüyor.

Afyonkarahisar'da bir parktaki çardağa asılan sokak köpeği katledilirken, Bolvadin Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada olayla ilgili çok yönlü inceleme başlatıldığı belirtildi.

Olay, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesinde meydana geldi. Bir parktaki çardağa asılan sokak köpeği katledildi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri inceleme başlattı. Bolvadin Kaymakamlığı'ndan olayla ilgili yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Bolvadin ilçemize bağlı Dişli beldesi sınırları içerisinde sahipsiz bir hayvana yönelik eziyet görüntülerine dair ilgili birimlerimiz ivedilikle harekete geçirilmiştir. Söz konusu olayın meydana geliş şekli ve sorumluların tespitine yönelik soruşturma süreci devam etmektedir. Sahipsiz hayvanlara yönelik her türlü kötü muamele ve şiddet eylemi suç teşkil etmekte olup, bu tür fiillere karşı gerekli yasal işlemler kararlılıkla uygulanacaktır. Süreç, ilgili mevzuat çerçevesinde titizlikle takip edilmektedir." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
