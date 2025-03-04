Afyonkarahisar'da Şok Uygulama: 36 Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapılan şok uygulamada 7 bin 249 şahsın kimlik sorgusu ve 2 bin 440 aracın sorgusu yapılırken, çeşitli suçlardan dolayı aranan 36 kişinin yakalandığı belirtildi.

Uygulama ile ilgili kurumdan yapılan yazılı açıklamada denetimin 23 Şubat-2 Mart 2025 tarihleri arasında kentin farklı noktalarında yapıldığı ifade edildi. Açıklamada, "7 bin 249 şahıs sorgusu, 2 bin 440 araç sorgusu yapılmış, aranması olan şahıslara yönelik olarak yapılan yakalama çalışmaları neticesinde hapis cezası bulunan 17 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 19 şahıs olmak üzere toplam 36 şahıs yakalandı. Yapılan uygulama ve kontrollerde 3 adet tabanca, 2 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 46 adet bıçak ve 29 adet fişek, 7,6 gr uyuşturucu madde, 3,9 gr uyuşturucu madde, 3 adet uyuşturucu madde, 695 adet uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.

Ele geçen 46 adet kesici ve delici alet (bıçak) ile ilgili olarak 46 şahsa idari para cezası uygulanmıştır.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR