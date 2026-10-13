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Afyonkarahisar'da siber ekipler 30 hesap ve sayfaya erişim engeli kararı aldırdı

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Afyonkarahisar'da siber ekipler, sosyal medyada saldırganlık ve aşırıcılık içeren, çocuk ve gençleri tehdit eden paylaşımları inceledi. Bu içerikleri yaydığı belirlenen 30 hesap ve sayfaya erişimin engellenmesi kararı aldırıldı; sanal devriyenin 7 gün 24 saat sürdüğü belirtildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet ortamında kamu düzenini bozabilecek ve bireylerin güvenliğini tehdit edebilecek içeriklere yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Sanal devriyeler tarafından yürütülen detaylı incelemeler kapsamında sosyal medya platformları üzerinden saldırganlık ve aşırıcılık içeren, suç teşkil edebilecek eylemleri özendiren, ayrıca gençlerin ve çocukların güvenliğini tehlikeye attığı değerlendirilen paylaşımlar mercek altına alındı. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu içerikleri yaydığı belirlenen 30 adet hesap ve sayfaya erişimin engellenmesi kararı aldırıldığı belirtildi. Siber ekipler tarafından yapılan açıklamada dijital alanda güvenliğin sağlanması, çocuk ve gençlerin zararlı içeriklerden korunması ile suç teşkil eden her türlü faaliyetle mücadele edilmesi amacıyla sanal devriye çalışmalarının 7 gün 24 saat esasına göre kararlılıkla sürdürüldüğü vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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