Afyonkarahisar'da Sahte İçecek Operasyonu: 80 Litre Etil Alkol Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte içki yapımında kullanılan 80 litre etil alkol ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre operasyon Sinanpaşa ilçesinde gerçekleştirildi. Aldığı bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri Sinanpaşa ilçesinde bir iş yerine baskın düzenleyerek arama yaptı. Aramada sahte içki yapımında kullanılan bidonlar içerisinde 80 litre etil alkol ele geçirildi. Olayın ardından ismi açıklanmayan bir şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR