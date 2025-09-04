Afyonkarahisar'da Sahte Alkol Operasyonu: Çok Sayıda Malzeme Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda sahte alkol yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Sultandağı ilçesi Dereçine köyünde yaşayan 3 şahsın evlerinde sahte alkol imalatında kullanılan malzemeler olduğu yönünde bilgi aldı. Ardından adrese baskın düzenleyen ekipler yaptıkları aramada 80 litre alkol yapımında kullanılan fermante, 18 litre sahte kaçak viski, 22 litre etil alkol, 2 litre rakı, alkol yapılımda kullanılan aroma maddesi ve 10 adet sahte kaçak alkol imalatında kullanılan muhtelif malzeme ele geçirildi. Olayın ardından şahısların gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR