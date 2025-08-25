Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tablancalar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tablancalar Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli bir araçta yaptığı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.S. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şüpheli bir araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Ardından araçta arama yapıldı. Çalışmalar neticesinde ise araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sonrasında ise şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Fındık hasadı için bahçeye inen çiftçiler şoke oldu: İlk defa böyle bir şey görüyorum

Fındık hasadı için bahçeye inen çiftçiler şoke oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Öğrenciler isyanda! YKS sonuçlarına itirazlar çığ gibi büyüyor

Bugün açıklanan sınav sonuçları yüzlerce öğrenciyi isyan ettirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.