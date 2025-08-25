Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tablancalar Ele Geçirildi
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, şüpheli bir araçta yaptığı operasyonda 4 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. A.S. isimli şahıs gözaltına alındı ve tutuklandı.
Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Ardından araçta arama yapıldı. Çalışmalar neticesinde ise araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sonrasında ise şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa