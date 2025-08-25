Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tablancalar Ele Geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda şüpheli bir araçta 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bir otomobil şüphe üzerine durduruldu. Ardından araçta arama yapıldı. Çalışmalar neticesinde ise araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak A.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Sonrasında ise şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR