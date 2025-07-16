Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah ve Bıçak Denetimi: 21 Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da polis tarafından son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ile bıçak ve 51 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından kentin farklı noktalarında bir hafta boyunca denetim yapıldı. Denetimlerin ardından yapılan açıklamada, "Hapis cezası bulunan 15 şahıs ve ifadesinin alınmasına yönelik 6 şahıs olmak üzere aranması bulunan toplam 21 şahıs yakalanmıştır. 8 bin 165 şahıs, bin 930 araç sorgusu yapılmıştır. Denetimlerde ruhsatsız 1 tüfek, 2 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 18 bıçak, 51 bin adet doldurulmuş makaron ve 78 adet sentetik ecza maddesi ele geçirilmiştir. Ele geçirilen bıçaklarla ilgili 18 şahsa 53 bin 154 TL idari yaptırım uygulanırken ayrıca 7 şahsa 151 bin 862 TL ve 62 araca 500 bin 454 TL idari para cezası uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR