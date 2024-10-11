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Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Baskın

Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Silah Ticaretine Baskın
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İhsaniye'nin Kayıhan beldesinde, ruhsatsız silah bulunduran A.B. isimli şahsın evine yapılan baskında birçok ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı.

Afyonkarahisar'da ruhsatsız silah bulundurduğu ve ticaretini yapan şahsın evine baskın yapıldı. Baskında ruhsatsız tabancalar ve mermiler ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı İhsaniye'nin Kayıhan beldesinde ikamet eden A.B. isimli şahsın ikametinde ruhsatsız silah bulundurduğu ve ticaretini yaparak haksız kazanç elde ettiği yönünde bilgi elde etti. Bunun üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden şüpheli şahsın ikametinde ve araçta yapılan arama sonucunda; 4 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet tabanca şarjörü, 246 adet tabanca fişeği, 510 adet boş kovan, 40 adet tabanca fişeği çekirdeği, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Meydana gelen olayla ilgili adli tahkikata başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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