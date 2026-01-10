Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından birçok farklı adrese yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan istihbarat üzerine çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve 500'e yakın mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltıların olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR