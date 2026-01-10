Haberler

Jandarmadan ruhsatsız silah operasyonu

Güncelleme:
Jandarma, Afyonkarahisar'da düzenlenen baskınlarda ruhsatsız silah ve mermiler ele geçirdi. Operasyonda 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek ve 500'e yakın mermi bulundu.

Afyonkarahisar'da jandarma tarafından birçok farklı adrese yapılan baskınlarda ruhsatsız tabanca ve tüfekler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından alınan istihbarat üzerine çok sayıda adrese baskın düzenlendi. Baskınlarda yapılan aramalarda ruhsatsız 5 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 2 tüfek, bu silahlara ait şarjör ve 500'e yakın mermi ele geçirildi. Operasyon sonrası gözaltıların olduğu belirtildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500

