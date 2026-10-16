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Afyonkarahisar'da pazar yerinde silahla vurulan 38 yaşındaki şahıs hayatını kaybetti

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Afyonkarahisar'da semt pazarında silahla vurulan 38 yaşındaki şahıs, hastaneye kaldırılmasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı, savcılık soruşturması sürüyor.

Afyonkarahisar'da silahla vurulan ve hastaneye kaldırılan 38 yaşındaki bir şahıs kurtarılamayarak hayatını kaybederken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Olay, kent merkezi Eşrefpaşa Mahallesi'nde ki semt pazarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekipleri S.K. (38) isimli şahsın ateşli silahla yaralandığını belirledi. Ambulansla hastaneye kaldırılan S.K., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis tarafından başlatılan çalışma ile cinayet şüphelisi Ö.A. (30) gözaltına alındı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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