Afyonkarahisar'da Patpat Kontrolden Çıkarak Ev Duvarına Çarptı

Afyonkarahisar'da patpat diye tabir edilen tarım aracı kontrolden çıkarak bir evin duvarına çarparak oturma odasının içine girdi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay, Bolvadin ilçesi Büyükkarabağ köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, patpatı ile tarladan dönen Ş.D., yönetimindeki araç frenlerinin tutmaması sonucu bir anda kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından 5 kişinin yaşadığı bir evin duvarına çarpıp oturma odasından içeri girdi. Büyük bir korku ve paniğin yaşandığı olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Evin duvarının bir kısmının yıkılarak oturma odasının içerisindeki eşyaların üzerine devrilmesi ise olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Olayın ardından taraflar bir birlerinden şikayetçi olmazken, Ş.D., evdeki hasarı karşılayacağını söyleyerek aileden özür diledi. - AFYONKARAHİSAR