Afyonkarahisar'da Otoparktan Motosiklet Çalan 6 Hırsız Yakalandı

Afyonkarahisar'da Otoparktan Motosiklet Çalan 6 Hırsız Yakalandı
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Afyonkarahisar'da yediemin otoparkından 2 motosiklet çalan 6 kişi, güvenlik kameralarının kayıtları sayesinde yakalandı. Polis, hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti ve şüphelileri gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da yediemin otoparkından 2 motosiklet çalan 6 kişi polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanırken şahısların hırsızlık anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yediemin otoparkından motosiklet çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlattı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler şahısların kimliklerini belirledi. Ardından operasyon yapan ekipler olaya karıştığı iddia edilen A.G., M.K., M.C.K., M.A., H.A. ve U.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şahısların emniyetteki işlemleri devam ederken, şüphelilerin otoparktan 2 motosikleti çaldığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde şahısların motosikletleri çalıştırmadan sürükleyerek otoparktan çıkardıkları gözlendi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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