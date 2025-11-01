Afyonkarahisar'da Otomobilin Tıra Çarpması Sonucu 4 Yaralı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan otomobilin bariyerleri aşıp ardından karşı şeride geçerek tıra çarptığı kazada biri ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Çay ilçesi Çayıryazı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.B. idaresindeki 65 ACS 412 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç bariyerleri aşıp ardından karşı şeride geçerek M.K.'nin idaresindeki 42 P 9961 plakalı tıra çarptı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte otomobilde bulunan ikisi çocuk toplam 4 kişi yaralandı.

Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR