Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters döndü ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atıp ardından ters dönerek durabilen otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, İhsaniye ilçesi Osmanköy köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö.'nün kullandığı 26 AHB 830 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç sonrasında takla atarak şarampole devrildi. Kazada sürücü ile birlikte İ.Ö., yaralandı. Yaralılar sonrasında ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İhsaniye Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

800'den fazla istasyonu vardı! Akaryakıt devi Türkiye Petrolleri resmen satıldı

 Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

Soylu'dan çok konuşulacak sözler: Silahı belime taktım, onu orada öldürecektik

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin beklediği düzenleme için devrede

Bakmadan Geçme

TFF BAŞKANLIK SEÇİMİ 2024 | TFF başkanlık seçimi ne zaman, kimler aday olacak? Beşiktaş- Dinamo Zagreb maçı saat kaçta, nerede oynanacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 2024: İstanbul barajlarında son durum nedir? Baraj doluluk oranı! 15 Temmuz resmi tatil mi? 15 Temmuz'da noterler, bankalar, kargolar açık olacak mı? İstanbulkart abonman ne kadar, tam basım kaç TL? İstanbul metro, otobüs, Marmaray ne kadar basıyor? KPSS Lisans sınava giriş belgesi nasıl alınır? KPSS sınavı saat kaçta başlayacak? Instagram çöktü mü, sorun nedir? Bugün 12 Temmuz Instagram sorun mu var? Instagram öne çıkanlar gözükmüyor! Instagram'da sorun mu var? KPSS LİSANS OTURUMU NE ZAMAN? KPSS Lisans sınavı giriş belgesi sorgulama ekranı! KPSS kaç dakika? Kilis tava nasıl yapılır? Kilis tava malzemeleri neler? Masterchef kilis tava tarifi! #129368 Hafta sonu hava nasıl olacak? 13-14 Temmuz Hava Durumu raporu! İstanbul ve Ankara'ya yağmur yağacak mı? Shelley Duvall kimdir? Shelley Duvall öldü mü, ne oldu? İstanbulkart öğrenci bir basım kaç TL? İstanbul toplu ulaşım fiyatları ne kadar? İETT, metro, metrobüs, Marmaray, vapur ne kadar basıyor? İbrahim Tatlıses'in hastalığı nedir, ne ameliyatı olacak? İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Öğrenci kartı için yaş sınırı var mı? İstanbul öğrenci kartı kimlere verilir? 30 yaş üstü öğrenci akbili ne kadar? İstanbulkart başvuru ekranı! Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'den döndü mü? Cumhurbaşkanı Erdoğan Washington'a neden gitti?
Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı

Hayali üniversite iddiası! Diplomalar sahte, rektör ise profesör değil lise mezunu çıktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title