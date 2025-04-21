Afyonkarahisar'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., yönetimindeki 06 ZLZ 14 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.A.'nın kullandığı 03 ADC 486 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile E.E.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR