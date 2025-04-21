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Afyonkarahisar'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Sinanpaşa ilçesi Ayvalı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Ö., yönetimindeki 06 ZLZ 14 plakalı yolcu otobüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.A.'nın kullandığı 03 ADC 486 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile E.E.A., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesiyle hastanelere kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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