Afyonkarahisar'da Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı

Afyonkarahisar'da Öldürme Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
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Afyonkarahisar'da kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan E.İ. jandarma tarafından yakalanarak tutuklandı.

Afyonkarahisar'da kaç tane öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası ile aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde E.İ., isimli şahsın kasten öldürme suçundan 7 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemlerinin ardından sek edildi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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