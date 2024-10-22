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Afyonkarahisar'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi

Afyonkarahisar'da Öğrencilere Siber Güvenlik Eğitimi
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Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü, Siberay programı kapsamında 416 öğrenci ve 26 öğretmene internet güvenliği, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında bilgi verdi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Siberay" programı çerçevesinde öğrencilerle bir araya gelerek güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında bilgilendirme yaptı.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri "Siberay" programı çerçevesinde öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Bu çerçevede siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla ekipler 416 öğrenci ve 26 öğretmen ile bir araya geldi. Yapılan faaliyette bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve dijital okur yazarlık konularında bilgilendirmeler yapıldı. Toplantı sonunda merak edilen sorula ekipler tarafından cevaplandı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Teknoloji 3-sayfa Eğitim Sağlık

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