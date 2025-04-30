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Afyonkarahisar'da Narkotik Köpeği ile Uyuşturucu Operasyonu

Afyonkarahisar'da Narkotik Köpeği ile Uyuşturucu Operasyonu
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Afyonkarahisar'da polis, şüpheli bir aracın zula bölmesinde 23 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirdi. Olayda araçtaki 3 kişi gözaltına alındı ve tutuklandı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan bir araçta eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada aracın zula diye tabir edilen bölmesinde 23 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından oluşturulan uygulama noktasında bir araç durduruldu. Araçta bulunanların şüpheli hareketlerde bulunmasından kuşkulanan ekipler ardından eğitimli nakotik köpeği ile araçta arama yaptı. Aramada aracın torpido kısmında zula diye tabir edilen gizli bölmede 23 adet uyuşturucu emdirilmiş peçete ele geçirildi.

Olayın ardından araçta bulunan M.Ç., B.T. ve F.Ç., isimli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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