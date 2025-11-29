Afyonkarahisar'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı

Afyonkarahisar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak peyzaj alanına devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesi Kaçan Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.N., idaresindeki 03 AIP 350 plakalı motosiklet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Motosiklet ardından yol kenarındaki kaldırıma çarpıp peyzaj alanına devrildi. Yaklaşık 10 metre sürüklenerek durabilen motosiklette sürücü ile birlikte yanında bulunan S.N., yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR