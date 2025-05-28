Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimlerinde 30 Bin TL Ceza Uygulandı

Afyonkarahisar'da Motosiklet Denetimlerinde 30 Bin TL Ceza Uygulandı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde yapılan motosiklet denetimlerinde 4 motosiklet sürücüsüne toplamda 30 bin 111 TL ceza kesildi. Denetimlerde trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar değerlendirildi.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen motosiklet denetimlerinde 4 motosiklet ve sürücüsüne toplamda 30 bin 111 TL idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde sürücülerin trafik güvenliğini tehdit eden unsurlar başta olmak üzere, kask kullanımı, ehliyet kontrolü ve araçların teknik yeterlilikleri değerlendirildi. Kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yapıldı. Sinanpaşa İlçe Emniyet Amirliği tarafından yapılan açıklamada, "Yaşamımız için, geleceğimiz için lütfen kurallara uyalım. Amacımız ceza değil, sizin sağlığınız ve geleceğinizdir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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