Haberler

Lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken ön lastiği patlayan otomobil kaldırıma çarptı, sürücü ve yolcu yaralandı.

Afyonkarahisar'da seyir halindeyken ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak kaldırıma çarpan otomobilde 2 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkezi Dörtyol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.H. (22) idaresindeki 32 SD 661 plakalı otomobil, Afyonkarahisar istikametinden Uşak istikametine doğru seyir halindeyken Mavi Hastane Kavşağı yakınlarında sol ön lastiği patladı. Lastiğin patlamasıyla direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı otomobil kontrolden çıkarak yol kenarında kaldırıma çarptı. Kazada sürücü A.H. ile araçta yolcu olarak bulunan E.T. (21) yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İzmit Belediyesi'ne operasyon! Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi gözaltına alındı

CHP'li belediyeye operasyon! Başkan ve eşi dahil onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'daki dev çekirgeler yakından görüntülendi

İstanbullular diken üstünde! İlk kez bu kadar yakından görüntülendi
Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize

Piyasalar diken üstünde! Bu senaryo gerçekleşirse vay halimize
Kupayı vermek için sahaya çıkan Donald Trump hayatının şokunu yaşadı

Kupayı vermek için sahaya çıkan Trump hayatının şokunu yaşadı
Parkta yürek burkan son! Uyudu bir daha uyanamadı

Parkta yürek burkan son! Uyudu bir daha uyanamadı
'Katil' olarak bilinen örümcek Erzincan'da görüldü

"Katil" örümcek alarmı! Görenler büyük panik yaşadı
Gözaltına alınan Fatma Kaplan Hürriyet: Ekşi yemedim ki karnım ağrısın

CHP'li belediye başkanı böyle gözaltına alındı! İşte ilk sözleri
Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü! Görüntüdeki ismi tanımayan yok

Arjantin'in yediği gol sonrası sevinçten deliye döndü