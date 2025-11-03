Afyonkarahisar'da Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı Aydınlatıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen küçükbaş hayvan hırsızlığı JASAT dedektifleri sonucu aydınlatırken olayla ilgili 4 kişi yakalandı.

Olay, Sandıklı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede 13 küçükbaş hayvan çalınması ihbarının ardından harekete geçen Jandarma Suç Araştırma (JASAT) timi inceleme başlattı. JASAT timi yaptıkları incelemede olayı gerçekleştirenlerin M.K., E.O.T., M.M.Ç. ve Y.T.E. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Ekipler ardından düzenledikleri operasyon ne şahısları yakaladı. Şahısların çaldıkları hayvanlar ise bulunarak sahibine teslim edildi. Şüpheliler işlemleri sonrası sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR