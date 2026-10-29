Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan vinç bir aracı hurdaya çevirdi, sürücü yaralandı

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan vinç bir aracı hurdaya çevirdi, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar kent merkezi Efeli Kavşak yakınlarında kontrolden çıkan vinç, hurdalık önünden geçen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdalığın içine girerek duran araçta yaralanan sürücü, çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan vinç hurdalık önünde çarptığı hafif ticari aracı hurdaya çevirdi.
Kaza, kent merkezi Efeli Kavşak yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücünün ismi henüz belirlenemeyen 03 LL 345 plakalı vinç kavşak yakınlarındaki hurdalığın önünden geçen 03 RF 672 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanin etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç hurdalığın içine girerek durabildi. Kazada bir kişi yaralandı. Yaralanan sürücü çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.