Afyonkarahisar'da kenevir ve esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Anıtkaya Köyü'nde bir eve düzenlediği baskında kenevir ve esrar ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Anıtkaya Köyü'nde bir eve yaptığı baskında kenevir ve esrar ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aldığı bir ihbarı değerlendirdi. Jandarma Afyonkarahisar merkeze bağlı Anıtkaya köyünde ikamet eden 27 yaşındaki R.O şahsın kendisine ait çiftlik evine baskın yaptı. Şüpheli şahsın ev eklentilerinde yapılan aramada 30 kök kenevir bitkisi, 185 gram kubar esrar ve 1 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR