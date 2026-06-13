Kayıp olarak aranan 82 yaşındaki şahsın cansız bedeni derede ulaşıldı

Afyonkarahisar'da önceki gün bir anda ortadan kaybolan ve arama çalışması başlatan 82 yaşındaki şahsın cansız bedeni derede bulundu.

Sandıklı ilçesine bağlı Karadirek köyünde önceki gün kaybolan 82 yaşındaki Halil Kocabıyık için arama çalışması başlatıldı. Kocabıyık için gece boyu arama çalışması sürdürüldü. Öğle saatlerinde Kocabıyık'ın cansız bedenine kaybolduğu köyünün yaklaşık 10 kilometre yakınındaki derede ulaşıldı. Talihsiz adamın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı