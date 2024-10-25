Afyonkarahisar'da Kasten Yaralama Suçundan Aranan Şahıs Yakalandı
Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezasıyla aranan K.K.'yı Sülümenli beldesinde yakaladı. Şahıs, mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Afyonkarahisar'da kasten yaralama suçundan hapis cezasıyla aranan bir şahıs jandarma tarafından yakalandı.
Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde K.K., isimli şahsın kasten yaralama suçundan 4 yıl hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Ardından şahsın peşine düşen ekipler şüpheliyi Sülümenli beldesinde yakalayarak gözaltına aldı. Şahıs işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR