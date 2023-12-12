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Afyonkarahisar'da Kamyonet Şarampole Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti

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Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi. Kazada ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonetin sürücüsü ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, Bolvadin- Emirdağ karayolu 21. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şükrü Yüce (47) idaresindeki 06 FDJ 81 plakalı kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp, yol kenarındaki şarampole girdi. Kazada sürücü Yüce ağır yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yüce yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emirdağ Acil Durum Trafik Kaza 3. Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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