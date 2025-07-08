Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Bin Külçe Makaron Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Kaçak Tütün Operasyonu: 6 Bin Külçe Makaron Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da düzenlenen operasyonda 6 bin doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından iki ayrı adrese yapılan baskındı 6 bin adet kaçak doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, aldığı bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri kent merkezinde bir iş yeri ve bir depoya baskın düzenledi. Adreslerde arama yapan ekipler 6 bin adet doldurulmuş makaron ve 332 paket nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonun ardından bir kişinin gözaltına alındığı ve işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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